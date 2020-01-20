Двоих обвиняемых в разбое в Ижевске задержали на территории Белоруссии

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Задержаны двое злоумышленников, которые в Ижевске убили двух человек, а также похитили 10 млн рублей и драгоценностей на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

"Долгое время расследование буксовало. Задержаны были только двое из четырех человек. Оставшиеся двое на данный момент тоже задержаны, они находятся на территории Республики Беларусь, решается вопрос об экстрадиции, вскоре они окажутся у нас в республике", - сказал Тугушев.

По его словам, в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в разбое и убийстве с разбоем.

17 июня 2019 года следователи возбудили уголовное дело, 18 июня одного из пособников задержали и арестовали, позднее задержали второго мужчину, обвиняемый в пособничестве.