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В Татарстане четырехмесячный ребенок умер от ожогов батареей

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, на теле которого обнаружили ожоги. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"18 января 2020 года в селе Ютазы одноименного района республики обнаружено тело четырехмесячного мальчика с ожогами различных частей тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером мать уложила мальчика спать рядом с собой на диван. В какой-то момент он скатился с дивана на батарею, от чего получил смертельные ожоги. Тело ребенка нашел отец, пришедший утром.

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РоссияТатарстан
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