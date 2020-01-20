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В Забайкалье завершили 5-летнее следствие по делу банды, от которой пострадали 170 человек

Злоумышленники в течение десятилетия совершали в регионе грабежи, вымогательства, разбойные нападения и кражи в особо крупном размере

ЧИТА, 20 января. /ТАСС/. Полиция завершила расследование уголовного дела задержанного в 2015 году в Москве вора в законе Георгия Углавы по прозвищу Тахи и 10 его сообщников, от рук которых пострадали не менее 170 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"УМВД в Забайкальском крае завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Георгия Углавы и руководителей структурных подразделений, входящих в его организацию. Расследование длилось почти пять лет. Потерпевшими признаны не менее 170 человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в течение десятилетия в Забайкалье под покровительством Углавы совершались грабежи, вымогательства, разбойные нападения и кражи в особо крупном размере. Созданная им банда похищала автомобили, вымогала деньги и имущество. Жертвы преступников передавали им квартиры и земельные участки.

Всего в деле 164 преступления. "Уголовное дело в отношении Углавы и десяти его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения", - отметили в ведомстве.

Криминального лидера задержали в 2015 году в Центральном округе Москвы сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР "Рысь" МВД России. В это же время в Чите и районах Забайкальского края полицейские задержали десять членов его ОПГ. Их всех арестовали.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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