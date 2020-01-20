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СМИ: в Испании жертвами непогоды стали не менее трех человек

Из-за бури объявлено предупреждение в 33 провинциях королевства

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате непогоды в Испании, которая сопровождается сильными порывами ветра и снегопадами. Об этом сообщила в понедельник газета 20minutos.

По ее информации, в воскресенье в автономном сообществе Астурия умер мужчина. Кроме того, в понедельник стало известно о смерти бездомной женщины в Гандии (автономное сообщество Валенсия). Еще один мужчина погиб в населенном пункте Педро-Бернардо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило из-за бури предупреждение в 33 провинциях королевства. Из-за непогоды перекрыты некоторые дороги, закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии. По данным газеты, в 194 муниципалитетах Валенсии отменены занятия.

Испанское управление аэропортов сообщило в Twitter, что аэропорт Аликанте будет закрыт в течение дня из соображений безопасности. 15 января в этой воздушной гавани произошел пожар.

По прогнозам синоптиков, непростые погодные условия сохранятся во вторник.

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Испания
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