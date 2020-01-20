В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 января. /ТАСС/. Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

"Выезжала скорая помощь, женщину доставили в БСМП Петрозаводска", - сказала собеседница агентства.

Новогодние ворота были установлены на площади у входа на каток. Как можно увидеть на записях с камер уличного наблюдения, конструкция упала на людей, стоявших у бортика площадки. Как отметили в региональном Минздраве, ворота упали на двух женщин, одну госпитализировали, второй помощь медиков не потребовалась.

По факту случившегося администрация Петрозаводска планирует обратиться в надзорные органы. Как заявили в пресс-службе мэрии, подрядчик, занимавшийся разбором новогодней иллюминации, грубо нарушил меры безопасности при проведении работ.

"С ООО "Карелподряд" заключен муниципальный контракт на установку и демонтаж новогодних украшений. При проведении работ подрядная организация грубо нарушила технику безопасности, что привело к падению конструкции на площади Кирова", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации.