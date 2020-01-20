Экс-мэру Липецка предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

ТАСС, 20 января. Следователи в Липецкой области предъявили обвинение экс-мэру Липецка Сергею Иванову, ныне главе администрации Тербунского района, в превышении должностных полномочий с ущербом для государства на сумму более 3 млн рублей. Об этом рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), по нему предъявлено обвинение главе Тербунского района Сергею Иванову, который разрешил предпринимателю незаконную добычу песка на территории сельского поселения. В течение нескольких месяцев было вывезено 14 тыс. тонн песка. В результате незаконной добычи песка государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что незаконная добыча песка велась с апреля по июнь 2019 года, уголовное дело возбуждено в октябре 2019-го. "Ранее устанавливались лица из администрации Тербунского района, которые превысили свои полномочия, теперь предъявлено обвинение главе Тербунского района, он находится под подпиской о невыезде", - сказала Кузнецова.

В марте 2019 года мэр Липецка Иванов по собственному желанию досрочно сложил полномочия, депутаты горсовета Липецка приняли его отставку. На посту главы Липецка он находился с декабря 2015 года. До этого в течение двух сроков с 2007-го был главой администрации Тербунского района Липецкой области.