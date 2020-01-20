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Полиция Москвы задержала водителя BMW, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта

В результате стрельбы пострадавших нет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе по автомобилю в центре Москвы в ходе дорожного конфликта. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, заявление в полицию поступило от 32-летнего москвича. Он сообщил, что в пятницу водитель автомобиля BMW на пересечении 3-й Фрунзенской улицы и Комсомольского проспекта в ходе дорожного конфликта несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в сторону Lada, в которой мужчина ехал вместе со своей знакомой. В результате инцидента было разбито стекло правой передней двери машины заявителя, пострадавших нет. После происшествия злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на улице Павла Андреева задержали подозреваемого.", - сказали в пресс-службе. Также уточняется, что у мужчины изъяли пневматическим пистолетом, который направлен на исследование. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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