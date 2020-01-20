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Прорыв трубы в отеле в Перми

Омбудсмен сообщил, что отель в Перми, где погибли люди, должны были закрыть в феврале

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков при этом уточнил, что отель в цокольном помещении здания был открыт легально

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Пермский мини-отель "Карамель", где в понедельник из-за прорыва трубы теплоносителя погибли и пострадали люди, в феврале планировали закрыть из-за выявленных сотрудниками МЧС многочисленных нарушений, сообщил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

"Насколько мне известно, его недавно проверяли [сотрудники] МЧС, были предписания его закрыть, потому что там очень много нарушений было, предписывали закрыть до 20 февраля", - сказал Маховиков.

Он уточнил, что отель в цокольном помещении здания был открыт легально, так как получение лицензии на открытие таких заведений не предусмотрено законом.

"Важный пробел есть в законодательстве. Если помещение не реконструировалось, не делались перепланировки, то, в принципе, никаких разрешений на [открытие] не надо, потому что это деятельность, которая не попадает под лицензирование. Только с 2019 года появился заявительный формат на аккредитацию отелей, но и это формат добровольный, а не принудительный, поэтому никакой разрешительной документации здесь наверняка не было и нет. Считается, что он работал законно", - сказал омбудсмен.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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