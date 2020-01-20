Мину и артиллерийский снаряд времен войны обезвредили в Подмосковье

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Взрывотехники уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в понедельник в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенков.

По его словам, минометную мину в лесополосе нашли жители Волоколамского городского округа, артиллерийский снаряд был обнаружен в поселке Брикет Рузского городского округа.

"Уничтожение боеприпасов прошло на безопасном расстоянии от жилых строений. До приезда взрывотехников на территориях обнаружения снарядов была выставлена охрана силами ОМВД городских округов, поэтому угрозы жизни и жизнедеятельности населения не было", - сказал Совенков.