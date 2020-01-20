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Пытавшуюся выбросить детей из окна петербурженку отправили на психиатрическую экспертизу

Ранее женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и покушение на убийство малолетнего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга отправил на психиатрическую экспертизу Екатерину Воробьеву, которая, по данным следствия, пыталась выбросить двухлетнюю дочь из окна многоэтажного дома. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении в психиатрический стационар для производства судебно-медицинской (судебно-психиатрической) экспертизы Екатерины Воробьевой", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

По данным пресс-службы, женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и покушение на убийство малолетнего.

Утром 14 декабря прошлого года Воробьева, по данным следствия, начала выбрасывать вещи из квартиры на Караваевской улице. После этого женщина на вытянутых руках выставила в окно свою двухлетнюю дочь и заявляла, что ее дети (у женщины также есть маленький сын) - "ангелы". Прибывшие на место спасатели, а также участковый Наиль Исламов смогли предотвратить трагедию и спасти детей.

После случившегося брата с сестрой отправили в больницу. На данный момент они находятся под присмотром бабушки и отца.

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РоссияСанкт-Петербург
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