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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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Дело об "аргентинском кокаине" рассмотрит суд присяжных

Заседание назначено на 14 февраля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы в понедельник назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.

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"Суд в понедельник провел предварительные слушания и удовлетворил наше ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, назначив их отбор на 14 февраля в 12:00 мск", - сказал защитник.

Адвокат уточнил, что защита по итогам предварительных заседаний готовит апелляционые жалобы в связи с неправильной подсудностью дела и с отказом суда исключить ряд доказательств.

"Мы считаем, что дело, исходя из обстоятельств, должен рассматривать Дорогомиловский суд Москвы, а не Солнцевский. И второй момент, суд в ходе предварительных слушаний отказал защите в удовлетворении всех ходатайств об исключении доказательств как полученных незаконным путем. Мы намерены эти решения обжаловать", - пояснил Костанянц.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("12 королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три человека - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Абянов - были задержаны в России, еще двое обвиняемых - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук, это аргентинские дипломаты расценили как "ликвидацию банды наркоторговцев".

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Покушение на совершение преступления", "Контрабанда" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в составе организованной группы".

Правоохранительные органы Аргентины в конце августа прошлого года сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик был уничтожен в крематории в присутствии министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова. По словам Буллрич, благодаря совместным действиям, которые включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

В конце апреля этого года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам.

Теги
АргентинаРоссияДело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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