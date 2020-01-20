В Пакистане армия вызволила 22 студентов из снежного плена

ИСЛАМАБАД, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана провели успешную операцию по спасению 22 студентов, которые застряли в снежном плену в Гилгит-Балтистане на севере страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба армии Пакистана.

Как рассказали в пресс-службе, 22 студента Лахорского университета наук управления отправились в район Астор провинции Гилгит-Балтистан на горнолыжный курорт. "Из-за сильного снегопада и оползней студенты застряли в этом районе и не могли выбраться оттуда последние пять дней", - рассказали в армейской пресс-службе. "Администрация университета обратилась с просьбой о помощи в вооруженные силы страны, после чего начальник штаба сухопутных сил Пакистана приказал немедленно направить вертолет для их вызволения", - добавили в пресс-службе.

В нескольких провинциях Пакистана с начала января наблюдаются обильные снегопады. В общей сложности с 11 января в стране погибли более 100 человек.