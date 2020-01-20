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СК назвал причину пожара в психдиспансере в Удмуртии

По данным ведомства, пожар возник из-за курения пациента в постели

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Пожар в здании психоневрологического диспансера в городе Глазове (Удмуртия), в результате которого шесть человек пострадали, один из них позднее умер, произошел из-за курения пациента в постели, сообщил в понедельник журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

"С собой у него (пациента - прим. ТАСС) имелись сигареты, он периодически курил, сотрудники центра пытались пресекать эти действия и подобных пациентов выводили в специально оборудованные места для курения, но поскольку пациентов много, а лаборантов не так много, иногда случалось так, что не всегда удавалось сразу пресечь курение. Погибший иногда курил, тушил сигарету и оставлял ее под матрасом, в этот раз он ее просто не дотушил, пошло тление, матрас стал дымиться и произошло возгорание. Эта версия подтвердилась в результате проведения проверки и виновником стал сам погибший", - сказал Тугушев.

По его словам, следов горюче-смазочных материалов на месте пожара обнаружено не было. Также, согласно сведениям, которые были представлены сотрудниками МЧС, все необходимые средства пожаротушения в учреждении присутствовали.

"Здесь нужно будет внимательно посмотреть достаточно ли было тех мер, которые сам центр принимал в отношении недееспособных. Ситуация могла возникнуть в любое время, с абсолютно любым пациентом, то что она произошла - это не случайность. Посмотрим внимательно еще ту картину и при необходимости отреагируем", - добавил Тугушев.

Вечером 31 декабря 2019 года на втором этаже в здании Глазовского психоневрологического интерната случился пожар на площади 20 кв. метров, из учреждения эвакуировали более 500 человек. СК по данному факту проводит проверку.

Теги
РоссияУдмуртия
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