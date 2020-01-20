СМИ: жертвами непогоды в Испании стали не менее четырех человек

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате бури и снегопадов в Испании. Об этом сообщила в понедельник газета 20 minutos.

По ее информации, в воскресенье в автономном сообществе Астурия умер мужчина. В понедельник стало известно о смерти бездомной женщины в Гандии (автономное сообщество Валенсия). Еще двое мужчин погибли в населенных пунктах Педро-Бернардо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) и Мохенте (автономное сообщество Валенсия).

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило из-за бури предупреждение в 33 провинциях королевства из 50. Из-за непогоды перекрыты некоторые дороги, закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии. По данным газеты, в 194 муниципалитетах Валенсии отменены занятия.

Испанское управление аэропортов сообщило в Twitter, что аэропорт Аликанте был закрыт в течение дня из соображений безопасности. 15 января в этом аэропорту произошел пожар.

По прогнозам синоптиков, непростые погодные условия сохранятся во вторник.