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Полковник Минобороны в Хабаровске осужден на три года за хищения автомобильной техники

Осужденный не признал свою вину

ТАСС, 21 января. Военный суд признал виновным начальника вооружения 11-й армии Восточного военного округа (ВВО) в хищениях автомобильной техники на сумму свыше 2 млн рублей и приговорил его к трем годам лишения свободы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления ФСБ России по ВВО.

По версии следствия, в апреле 2018 года полковник Огневчук А. А., заместителем командующего 11-й армии ВВС и ПВО ВВО, фиктивно передал несколько автомобилей в подчиненные части "с целью дальнейшего хищения и реализации сторонним лицам". Хищения выявили сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Осужденный в ходе следствия свою вину не признал.

"Хабаровский гарнизонный военный суд признал начальника вооружения - заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО ВВО полковника Огневчука А. А. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением причиненного ущерба на сумму 2 млн 32 тыс. 400 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, осужденному запрещено занимать должности на государственной службе и органов местного самоуправления в течение двух лет.

Теги
РоссияХабаровский край
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