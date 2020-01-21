Прокуратура начала проверку из-за нарушения энергоснабжения поселков в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура в Хабаровском крае сообщила на своем сайте о начале проверки из-за нарушения энергоснабжения поселков в Верхнебуреинском районе. Авария, по данным прокуратуры, произошла на трансформаторе в поселке Лондоко-Ургал в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области, трансформатор является зоной ответственности АО "РЖД", питает поселки.

В понедельник произошло нарушение энергоснабжения поселков Тырма и Аланап, позже под отключение попали еще два поселка - Согда и Зимовье. Свет отключился в домах, школах и садах, медучреждениях, были отключены четыре котельные, нарушалась подача тепла. Позднее все котельные запитали от резервных источников. В Тырме и Аланапе ввели режим ЧС.

"Прокуратурой края организована проверка размещенной в сети интернет информации об отсутствии электроснабжения и отопления в населенных пунктах Верхнебуреинского района", - говорится в сообщении на сайте.

Ночью в Тырму прибыл энерговагон по железной дороге из Биробиджана Еврейской АО. Аварийные бригады и специалисты ДВЖД запустили оборудование. В настоящий момент к энергоснабжению по временной схеме подключены социально-значимые объекты и все многоквартирные дома. Производится подключение потребителей частного сектора. Котельные запитаны от другого энерговагона. Подача тепла осуществляется в полном объеме. Температура воздуха в районе ЧП - 25 градусов мороза.

В пути находится резервная дизельная электростанция, выделенная региональным правительством. Со станции Кижа Республики Бурятия следует состав с новой трансформаторной подстанцией. Полностью свет по временной схеме дадут к вечеру. Схема будет действовать, пока не привезут и не запустят новую трансформаторную подстанцию.