{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку из-за нарушения энергоснабжения поселков в Хабаровском крае

Свет отключился в домах, школах, садах и медучреждениях населенных пунктов региона

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура в Хабаровском крае сообщила на своем сайте о начале проверки из-за нарушения энергоснабжения поселков в Верхнебуреинском районе. Авария, по данным прокуратуры, произошла на трансформаторе в поселке Лондоко-Ургал в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области, трансформатор является зоной ответственности АО "РЖД", питает поселки.

В понедельник произошло нарушение энергоснабжения поселков Тырма и Аланап, позже под отключение попали еще два поселка - Согда и Зимовье. Свет отключился в домах, школах и садах, медучреждениях, были отключены четыре котельные, нарушалась подача тепла. Позднее все котельные запитали от резервных источников. В Тырме и Аланапе ввели режим ЧС.

"Прокуратурой края организована проверка размещенной в сети интернет информации об отсутствии электроснабжения и отопления в населенных пунктах Верхнебуреинского района", - говорится в сообщении на сайте.

Ночью в Тырму прибыл энерговагон по железной дороге из Биробиджана Еврейской АО. Аварийные бригады и специалисты ДВЖД запустили оборудование. В настоящий момент к энергоснабжению по временной схеме подключены социально-значимые объекты и все многоквартирные дома. Производится подключение потребителей частного сектора. Котельные запитаны от другого энерговагона. Подача тепла осуществляется в полном объеме. Температура воздуха в районе ЧП - 25 градусов мороза.

В пути находится резервная дизельная электростанция, выделенная региональным правительством. Со станции Кижа Республики Бурятия следует состав с новой трансформаторной подстанцией. Полностью свет по временной схеме дадут к вечеру. Схема будет действовать, пока не привезут и не запустят новую трансформаторную подстанцию.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Крупный пожар в поселке в Томской области
Пожар в поселке в Томской области. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС