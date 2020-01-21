Весь экипаж с горящего траулера приняли на борт плавбазы "Всеволод Сибирцев"

Во вторник в Охотском море загорелся траулер. К месту происшествия в 130 километрах от Магадана прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Весь экипаж из 47 человек снят на борт судна "Юмир", оттуда людей должны были доставить на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

"Всеволод Сибирцев" принял 47 человек экипажа траулера "Энигма Астралис". Наша плавбаза будет работать в том районе еще месяц, поэтому вывозить людей придется отдельным транспортом. По идее, эту задачу должен взять на себя судовладелец", - сказал Ефремов.

Он отметил, что это уже четвертое судно за последние шесть лет, в операции по спасению которого принимают участие моряки компании. В 2014 году "Капитан Ефремов" спасал людей с горящего "Багратиона" у берегов Шикотана, с затонувшего в 2015 году в Охотском море БАТМ "Дальний Восток" людей принимала на борт плавбаза "Залив Восток", в 2019 году плавбаза "Всеволод Сибирцев" вызволяла рыбаков с "Петра Житникова", теперь снова спасает людей с "Энигма Астралис".

Как сказали ТАСС в Магаданском управлении по гидрометеорологии, сложная ледовая обстановка наблюдается на линии в 200 км от берегов Магаданской области. Такой лед опасен для маломерных судов, но сейчас лед не сплошной, а дрейфующий, поэтому передвигаться можно.

Судовладельцем траулера является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. По данным СПАРК, "Дальневосточная промысловая компания" зарегистрирована в Москве и имеет подразделения в Приморском крае. На протяжении последних лет компания терпит убытки, в 2018 году чистый убыток составил 965 млн рублей.