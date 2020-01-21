В Подмосковье изъяли 180 тонн опасной незамерзающей жидкости с метилом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские выявили и остановили в Сергиево-Посадском районе Подмосковья крупное производство стеклоомывающей незамерзающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт. Как сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк, изъято более 180 тонн опасной продукции.

"Незаконное производство располагалось на территории промышленной зоны в селе Глинково Сергиево-Посадского района. При обследовании цеха полицейские обнаружили автоматические производственные линии, более 36 тыс. канистр с готовой продукцией объемом по 5 литров каждая, а также пластиковую тару, крышки и этикетки", - сказала она.

По словам Волк, товар сбывали возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

В момент проверки, уточнила представитель МВД, в цеху находились 50 граждан государств ближнего зарубежья, на территории РФ они проживали и работали нелегально. В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола по ст. 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"), 18.10 ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ") и 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства"). На каждого нарушителя наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России.

"В настоящее время деятельность цеха прекращена", - подчеркнула Волк, добавив, что причастные к организации противоправной деятельности устанавливаются.