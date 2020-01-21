Полиция Москвы расследует кражу 1,4 млн рублей с банковских счетов пенсионерки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства кражи 1,4 млн рублей с банковских счетов пенсионерки неизвестным, который представился сотрудником банка. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, сообщение о краже денег поступило в полицию от пенсионерки вечером 20 января. Полицейскими установлено, что 16 января ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом сохранения денежных средств на банковской карте, неустановленным способом похитил с банковских счетов заявительницы 1 млн 400 тыс. рублей.

"По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.