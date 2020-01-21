Два человека погибли в ДТП в Башкирии

УФА, 21 января. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля Ford на трассе в Бакалинском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

"На 126-м км автодороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы столкнулись Ford Fusion и "КамАЗ". В результате аварии погибли 26-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир, мужчина, сидевший на заднем сиденье. Еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован с различными травмами", - говорится в сообщении.