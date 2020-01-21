Курский вокзал в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поступило в администрацию Курского вокзала. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проводится проверка здания и прилегающей территории Курского вокзала после анонимного сообщения о минировании, которое поступило в администрацию. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник из-за информации об угрозе взрыва специалисты приступили к проверке двух детских садов столицы. Кроме того, из-за сообщений о минировании были эвакуированы семь районных судов. Среди них и Мещанский районный суд, где проходило заседание по уголовному делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.

Также после сообщения с угрозой взрыва во вторник проверяют аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье.

Уже около двух месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Ни одна угроза не подтвердилась.