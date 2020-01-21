{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курский вокзал в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании

Ранее сообщения с угрозами взрывов поступили в семь столичных судов, два детских сада, аэропорты Шереметьево и Домодедово

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поступило в администрацию Курского вокзала. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проводится проверка здания и прилегающей территории Курского вокзала после анонимного сообщения о минировании, которое поступило в администрацию. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник из-за информации об угрозе взрыва специалисты приступили к проверке двух детских садов столицы. Кроме того, из-за сообщений о минировании были эвакуированы семь районных судов. Среди них и Мещанский районный суд, где проходило заседание по уголовному делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.

Также после сообщения с угрозой взрыва во вторник проверяют аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье.

Уже около двух месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Ни одна угроза не подтвердилась.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
СК изъял документы у компании, 11 работников которой погибли при пожаре в томском поселке
В ведомстве также сообщили, что устанавливают местонахождение директора ООО "Гринвуд"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС