{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саратовский суд вынес приговор членам банды, убившей четырех человек

Злоумышленники получили сроки от 16 лет тюрьмы до пожизненного

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Суд вынес приговор троим членам банды, ее участники признаны виновными в убийствах. Один из членов банды получил пожизненный срок, еще двое проведут по 16 и 19 лет в колонии, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"В Саратовской области вынесен приговор двум мужчинам и женщине, совершившим ряд преступлений в составе банды. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в бандитизме, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, убийстве, покушении на мошенничество и ряду других статей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Алексею Клусову назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года, его подельнику Михаилу Силенко - 19 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а Юлии Быстровой - 16 лет в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года," - сказано в сообщении.

По данным следствия, банда действовала на территории области с июня 2014 года по март 2018-го. В нее вошли четыре человека, однако в период следствия один из участников умер. Как сообщает пресс-служба, в частности, в 2015 году члены банды напали на 31-летнего местного жителя и застрелили его. А в 2016 году злоумышленники расстреляли супружескую пару. Аналогичное нападение они совершили и в 2017 году, застрелив 55-летнего предпринимателя. После этого преступники потребовали у родственников погибшего деньги за предоставление информации об убийцах. Близкие предпринимателя сообщили об этом в правоохранительные органы.

Полицейские попытались назначить встречу с вымогателями, она должна была состояться в марте 2018 года. Однако в назначенное время злоумышленники не явились, вместо этого на месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук. При попытке приблизиться к нему, произошел взрыв. В результате пострадал один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
СК изъял документы у компании, 11 работников которой погибли при пожаре в томском поселке
В ведомстве также сообщили, что устанавливают местонахождение директора ООО "Гринвуд"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС