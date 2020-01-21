Саратовский суд вынес приговор членам банды, убившей четырех человек

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Суд вынес приговор троим членам банды, ее участники признаны виновными в убийствах. Один из членов банды получил пожизненный срок, еще двое проведут по 16 и 19 лет в колонии, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"В Саратовской области вынесен приговор двум мужчинам и женщине, совершившим ряд преступлений в составе банды. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в бандитизме, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, убийстве, покушении на мошенничество и ряду других статей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Алексею Клусову назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года, его подельнику Михаилу Силенко - 19 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а Юлии Быстровой - 16 лет в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года," - сказано в сообщении.

По данным следствия, банда действовала на территории области с июня 2014 года по март 2018-го. В нее вошли четыре человека, однако в период следствия один из участников умер. Как сообщает пресс-служба, в частности, в 2015 году члены банды напали на 31-летнего местного жителя и застрелили его. А в 2016 году злоумышленники расстреляли супружескую пару. Аналогичное нападение они совершили и в 2017 году, застрелив 55-летнего предпринимателя. После этого преступники потребовали у родственников погибшего деньги за предоставление информации об убийцах. Близкие предпринимателя сообщили об этом в правоохранительные органы.

Полицейские попытались назначить встречу с вымогателями, она должна была состояться в марте 2018 года. Однако в назначенное время злоумышленники не явились, вместо этого на месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук. При попытке приблизиться к нему, произошел взрыв. В результате пострадал один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.