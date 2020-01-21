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Бывший вице-мэр Волгограда приговорен к трем годам колонии за покушение на мошенничество

За 15 млн рублей Андрей Доронин обещал обвиняемому в мошенничестве мужчине решить вопрос с прекращением уголовного преследования

ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда во вторник признал бывшего вице-мэра города Андрея Доронина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Сегодня приговором Центрального районного суда Волгограда 54-летний Андрей Доронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Доронин приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что 12 июня 2019 года бывший чиновник обратился к одному из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования с предложением за 15 млн рублей решить вопрос о прекращении уголовного преследования. При этом часть суммы - 2,5 млн рублей - он потребовал сразу якобы за изменение меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе.

"О поступившем предложении подследственный сообщил в правоохранительные органы, в связи с чем последующая передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Вину свою Доронин полностью признал. Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Теги
РоссияВолгоградская область
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