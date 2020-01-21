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В Сиднее рядом с аэропортом горит фабрика

Из-за задымления возможно изменение времени прибытия и вылета лайнеров

ТАСС, 21 января. Крупный пожар вспыхнул на фабрике, расположенной рядом с международным аэропортом Сиднея на востоке Австралии. Об этом во вторник сообщает телеканал 7News.

По данным властей, на место происшествия прибыли пожарные бригады, в работах по тушению принимают участие более 80 человек.

"Для оказания помощи были направлены два пожарных подразделения аэропорта, - заявил представитель воздушной гавани. - По нашему мнению, из-за задымления возможно изменение времени прибытия и вылета лайнеров".

Информация о причинах возгорания пока не поступала.

Теги
Австралия
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