СМИ: в Боготе десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

БОГОТА, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, которое произошло в одном из районов столицы Колумбии Боготы. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во вторник утром в районе Сан Кристобаль. Водитель школьного автобуса не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП десять человек, в основном несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента.