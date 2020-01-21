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СМИ: в Боготе десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

По данным газеты El Tiempo, водитель не справился с управлением и врезался в столб

БОГОТА, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, которое произошло в одном из районов столицы Колумбии Боготы. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во вторник утром в районе Сан Кристобаль. Водитель школьного автобуса не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП десять человек, в основном несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента.

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Колумбия
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