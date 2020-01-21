Артиллерийский снаряд времен войны обезвредили в районе Солнечногорска

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Взрывотехники уничтожили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны вблизи Солнечногорска. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенков.

"105-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем был обнаружен жителем Солнечногорска в лесном массиве третьего километра Тимоновского шоссе около остановки "Дом художника". Наши взрывотехники обезвредили опасную находку", - сказал он.

В Подмосковье накануне также были обезврежены два снаряда времен войны. Как сообщал Совенков, минометную мину в лесополосе нашли жители Волоколамского городского округа, артиллерийский снаряд был обнаружен в поселке Брикет Рузского городского округа.