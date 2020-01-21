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В Нидерландах отца, годами державшего детей взаперти, обвинили в сексуальном насилии

Для оправдания своих действий он говорил детям, что в их тело вселялся дух их умершей матери

ГААГА, 21 января. /ТАСС/. Мужчина, удерживавший шестерых своих детей в полной изоляции от внешнего мира в деревне в Нидерландах на протяжении более девяти лет, виновен в сексуальных надругательствах и издевательствах над ними. С таким заявлением выступила во вторник прокурор Нидерландов Диана Рогген в ходе судебных слушаний в городе Ассен.

"Все дети рассказывали о физических наказаниях, если отцу казалось, что они находятся под влиянием "злых духов", - отметила государственный обвинитель. - Это происходило с очень раннего возраста, когда дети были в возрасте четырех-пяти лет". "Эти наказания заключались в избиениях, иногда палкой или каким-нибудь другим предметом, вырывании волос или вынужденном нахождении в холодной ванне на протяжении нескольких часов, - подчеркнула Рогген. - Иногда дело доходило до удушения до потери сознания".

Кроме того, прокуратура считает, что 67-летний Геррит-Ян ван Дорстен виновен в сексуальных надругательствах над своими детьми в период с 2004-го по 2008 год. Для оправдания своих действий он говорил детям, что в их тело вселялся дух их матери, умершей в 2004 году.

Голландская полиция в середине октября 2019 года обнаружила семью, которая проживала в тайной комнате на ферме в деревне Руйнерволд (провинция Дренте) в полной изоляции на протяжении девяти лет. Сотрудников правоохранительных органов вызвал владелец расположенного по соседству кафе после того, как в заведение ворвался один из членов семьи, сумевший сбежать. Он пребывал в растерянности и не мог ничего толком объяснить.

По подозрению в причастности к инциденту сначала был арестован 58-летний австриец Джозеф Браннер, проживавший на ферме. Вслед за этим был арестован и отец семейства. Австрийцу предъявлены обвинения в создании угрозы для здоровья других людей и противоправном лишении свободы, которые он отвергает.

В ходе расследования выяснилось, что еще трое детей покинули дом и начали самостоятельную жизнь до того, как семья начала жить в изоляции. Они также обвиняют отца в сексуальных домогательствах. Все дети следили за процессом, но не из зала суда. Они получили возможность выступить в качестве свидетелей на более поздней стадии процесса. Одним из главных доказательств в деле является дневник ван Дорстена, обнаруженный во время обыска фермы.

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Нидерланды
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