Возле набережной Балаклавы нашли мину времен ВОВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. Немецкая мина времен Великой Отечественной войны обнаружена во время строительных работ в популярном у туристов районе Севастополя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Во время проведения строительных работ возле набережной Балаклавы при разборке старого жилого дома рабочие обнаружили предмет, который по внешним признакам напоминал боеприпас. Опасная находка находилась рядом с фундаментом дореволюционного старого дома. Взрывотехники севастопольского ОМОН "Беркут" обследовали боеприпас", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты инженерно-технической группы установили, что обнаружена 120-миллиметровая немецкая минометная мина времен Великой Отечественной войны.

"Мина хранила в себе немало "сюрпризов", так как при любом механическом либо термическом воздействии на взрыватель, тот мог привести мину в действие. Радиус воздействия более 500 м. При соблюдении всех мер безопасности росгвардейцы во взаимодействии с саперами МЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации", - добавили в ведомстве.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды времен войны.