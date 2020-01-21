SSJ-100 вынужденно сел в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Краснодара в Нижний Новгород, сел в ростовском аэропорту Платов из-за ложного срабатывания датчиков расхода топлива, пассажиры рейса в ближайшее время будут направлены к месту назначения резервным бортом, сообщила ТАСС представитель компании.

"Самолет сел на запасной [аэродром], в Платов, посадка прошла штатно, с пассажирами все в порядке, они доставлены в здание аэропорта. <…> С бортом также все в порядке, было ложное срабатывание датчиков", - сказала представитель авиакомпании.

Она добавила, что пассажиры будут направлены к месту назначения резервным бортом. "Сейчас готовят резервный борт, после замены борта они вылетят до пункта назначения", - сказала собеседнице агентства, добавив, что отправить резервный борт планируется в течение полутора-двух часов.

В пресс-службе аэропорта также сообщили, что посадка прошла благополучно.