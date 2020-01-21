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Массовое отравление в Кизляре

Две школы в Кизляре закрыли после вспышки кишечной инфекции

Кроме того, 21 января пройдет общегородской санитарный день

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Учеба остановлена в двух школах дагестанского Кизляра, где из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали более 300 жителей города, в больницах находится 121 человек. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

"В условиях продолжительного эпидемиологического неблагополучия по кишечным вирусным инфекциям в г. Кизляре с 21 января на основании предписания управления Роспотребнадзора по Дагестану в двух школах Кизляра (СОШ №№ 6 и 7), располагающихся непосредственно в очаге заболеваемости, приостановлен образовательный процесс", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за употребления водопроводной воды в Кизляре пострадали свыше 300 человек. В больницы с 6 по 21 января были госпитализированы 213 человек, из которых 116 - дети. На лечении остается 121 человек. "Основной группой риска являются дети организованных детских коллективов, и данная мера необходима в целях профилактики распространения инфекции в образовательных учреждениях среди детей", - уточнили в пресс-службе.

В Кизляре 21 января объявлен общегородским санитарным днем. В учреждениях, организациях, на предприятиях, в том числе и коммерческих, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. "Спецтехникой МЧС проводится обеззараживание территорий городских рынков, улиц, скверов, вокруг мусорных баков", - уточнили в мэрии.

Кроме того, в городе продолжаются мероприятия по обеззараживанию воды, вакцинированию. "Гиперхлорирование воды проводится по всей магистральной сети. На двух насосных станциях установили мобильные системы капельного хлорирования. Также продолжается подвоз воды в микрорайоны, где временно прекратили подачу питьевой воды в целях безопасности. В детских садах и школах города используют только бутилированную воду", - сообщили в администрации Кизляра.

По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. Причиной массового отравления людей в городе, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
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