В Норвегии один человек погиб при крушении легкомоторного самолета

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Один человек погиб во вторник при крушении легкомоторного самолета в аэропорту города Конгсвингер в Норвегии. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Погибшему было 72 года. Всего на борту были двое. Второй человек в возрасте 78 лет был отправлен в больницу. О том, какие травмы он получил, информации пока нет.

Крушение произошло при посадке. Полиция начала расследование случившегося. На месте также работают пожарные, спасатели и врачи.

Причины произошедшего пока не называются.