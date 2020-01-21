Адвокат заявил, что Греция пообещала выдать Винника России, но слово не держит

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас во время визита в РФ в прошлом году пообещал вникнуть в предоставленные Россией факты с целью выдачи россиянина Александра Винника на родину, однако пока это обещание не реализуется. Такой вывод сделал во вторник на состоявшейся здесь пресс-конференции греческий адвокат Винника Никос Константопулос.

"Это не типичное дело об экстрадиции и используется для демонстрации странного абсолютизма. Это дело, которое покажет нашу страну в неблагоприятном свете во многих международных органах", - сказал Константопулос, выразив мнение, что греческие власти "решили проигнорировать дипломатическое требование Москвы выдать Винника в Россию". "Мы все помним, что во время визита в Россию Дендиаса после некоторого периода похолодания в отношениях нашей страны с РФ первой темой, которую поставил министр иностранных дел России господин [Сергей] Лавров, было освобождение Винника и экстрадиция его в Москву, - отметил адвокат. - Греческий министр пообещал это сделать, поэтому российская сторона заявила затем публично, что Греция ее обманула".

Константопулос, который ранее являлся лидером Коалиции левых сил и прогресса, превратившейся позднее в партию СИРИЗА Алексиса Ципраса, напомнил, что Винника уже 30 месяцев держат в нарушение законодательства в греческой тюрьме и хотят выдать во Францию и США. При этом адвокат привел случаи в прошлом, когда "греческие правительства не поддавались на давление из-за океана и принимали решения не экстрадировать людей в США, хотя американские президенты на этом настаивали". "Нет более кошмарного состояния, когда человек находится в тюрьме, его преследуют, и проводимая им голодовка грозит его жизни. Его преступным образом доводят до такого состояния. При этом Греция сама себя унижает, когда ее правительство выполняет незаконные требования из-за рубежа. Я не могу это принять. Правосудие - это не только защита государства и государственных интересов, но и защита граждан от произвола государственных органов", - подчеркнул Константопулос.

Адвокат сказал, что министр юстиции Костас Циарас, принявший решение об экстрадиции Винника последовательно в три страны, "мог выбрать его выдачу в одну страну - на родину, потому что Винник готов ехать туда, и Россия выдвигает требование о его выдаче". "Недопустимо решение о выдаче во Францию, когда не объясняется, почему его не выдают в Россию. Разбивается и семья, нарушается право на жизнь и здоровье. У Греции есть обязательство о тюремном заключении в условиях, которые не допускают мучений и издевательств", - заявил юрист.

Константопулос обратил внимание на тот факт, что Винник в самой Греции не обвиняется ни в чем. "США и Франция выдвигают требования о его экстрадиции, а в Греции его не преследуют. То есть судебная система Греции осуществляет незаконные требования, причем нарушая права человека. Поэтому нарушается и международная законность. Россия требует возвращения своего гражданина на родину. Я чувствую не только стыд, но и гнев за такое поведение нашего правосудия и государства", - заключил адвокат.

Требование России

6 ноября Дендиас по итогам переговоров с Лавровым заявил, что российский министр объяснил ему заинтересованность РФ в рассмотрении дела Винника и предоставил ряд юридических аргументов, "которые позволяют рассматривать дело в определенном ключе". Как сообщил тогда Дендиас, сообразно "действующему законодательству Греческой Республики данный вопрос подлежит рассмотрению соответствующими судебными инстанциями".

23 декабря Лавров заявил журналистам, что Россия настаивает на том, чтобы Греция еще раз проанализировала представленные ей факты по делу Винника, который, согласно принятому ранее решению Афин, фактически должен быть передан США. Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва считает "абсолютно неприемлемым" подход греческих коллег, которые обещали вникнуть в представленные Россией дополнительные факты, однако этого не произошло. Лавров заявил, что РФ находится в тесном контакте с греческой стороной и настаивает на том, чтобы были "проведены дополнительные действия по рассмотрению" российской заявки по делу Винника.

Дело россиянина

Специалист по информационным технологиям Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, затем - в США и Россию. Адвокаты Винника подали на это несколько жалоб в Государственный совет - Верховный административный суд Греции, а также обратились в комиссариат по правам человека ООН, который рассматривает дела, связанные с незаконными удержаниями.