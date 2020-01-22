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США отправили на лечение в ФРГ новых военных, пострадавших при ударе Ирана по базе в Ираке

Количество отправленных на лечение военнослужащих при этом не уточняется

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Дополнительная группа американских военных, пострадавших при ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака, отправлена на лечение в военный госпиталь в Германии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билла Урбана.

"По мере того как продолжается оказание медицинской помощи и оценка последствий на месте, были выявлены новые военнослужащие, у которых имеются потенциальные травмы", - сказал он. "Эти военнослужащие в качестве дополнительной меры предосторожности были доставлены в Ландштуль в Германию для дальнейшего обследования и оказания им необходимой помощи в амбулаторных условиях. Учитывая природу травм, которые были уже выявлены, возможно, что в будущем могут быть обнаружены новые травмы", - добавил Урбан.

Количество отправленных на лечение военнослужащих СЕНТКОМ при этом не уточняется. Источники газеты The Washington Post, однако, сообщили, что речь идет о небольшом числе.

17 января американский портал Defense One сообщил, что 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад. Позднее они были доставлены для обследования в военный госпиталь в Германии.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

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СШАГермания
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