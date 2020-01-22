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Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

Возгорание ликвидировали

ТАСС, 22 января.. Пожар возник в тепловом коллекторе в Улан-Удэ. Погибли четыре человека, сообщается в среду на сайте управления МЧС по Бурятии.

"Сегодня в 08:13 (03:13 мск) поступило сообщение о пожаре в тепловом коллекторе по улице Геологическая в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных из коллектора шел дым. В 08:26 (03:13 мск) пожар был ликвидирован. Внутри коллектора огнеборцами были обнаружены четверо человек без признаков жизни - трое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются. Отмечается, что люди погибли во сне. На месте работают следователи и эксперты пожарной испытательной лаборатории МЧС.

Теги
РоссияБурятия
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