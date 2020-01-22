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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

В ходе расследования катастрофы самолета Bek Air допросили 300 человек

Самолет Fokker-100 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение, в результате происшествия погибли 12 человек

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана в ходе расследования обстоятельств катастрофы лайнера авиакомпании Bek Air возле Алма-Аты допросили 300 человек. Об этом сообщил в среду заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.

"Уголовное дело есть по факту [крушения самолета], последовательно будет проводиться всестороннее расследование, которое исследует все обстоятельства", - цитирует его информационное агентство Tengrinews.

По словам замгенпрокурора, в ходе следственных мероприятий допросили 300 человек.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря прошлого года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек. Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. По ее данным, основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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