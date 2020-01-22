В ходе расследования катастрофы самолета Bek Air допросили 300 человек

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана в ходе расследования обстоятельств катастрофы лайнера авиакомпании Bek Air возле Алма-Аты допросили 300 человек. Об этом сообщил в среду заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.

"Уголовное дело есть по факту [крушения самолета], последовательно будет проводиться всестороннее расследование, которое исследует все обстоятельства", - цитирует его информационное агентство Tengrinews.

По словам замгенпрокурора, в ходе следственных мероприятий допросили 300 человек.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря прошлого года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек. Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. По ее данным, основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.