Суд направил на принудительное лечение мужчину, напавшего на семью в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 22 января. /ТАСС/. Мужчина, напавший на семью из четырех человек в селе Ишеевка Ульяновской области, по решению суда направлен на принудительное лечение. Об этом говорится в среду в сообщении прокуратуры региона.

По данным следствия, 14 мая прошлого года семья из четырех человек отмечала с друзьями день рождения дочери, среди гостей был 40-летний сосед. Он напал с ножом на 44-летнего главу семейства и его 10-летнего сына, убив их, а также нанес многочисленные травмы 39-летней жене хозяина дома и их 18-летней дочери.

"На основании представленного прокуратурой Ульяновской области обоснования сегодня суд применил к нападавшему принудительные меры медицинского характера в специальной организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, с интенсивным наблюдением", - отмечается в сообщении.

Суд квалифицировал преступные действия нападавшего по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство четырех лиц"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"), предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным прокуратуры, в связи с тем, что мужчина из-за психического заболевания не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, он подлежит изоляции от общества с проведением соответствующего лечения.

В декабре прошлого года прокуратура региона сообщала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении непрерывного типа течения. Ранее он находился под наблюдением врача-психиатра Ульяновской районной больницы, однако с 2017 года процесс его лечения не контролировался. По данным прокуратуры, необходимые обследования мужчины за последние два года до трагедии не проводились. Надзорное ведомство считает, что состояние здоровья подозреваемого врачами не анализировалось, хотя это позволило бы своевременно выявить и предупредить осложнения и обострение заболевания.

Как ранее уточнили ТАСС в прокуратуре региона, после задержания мужчина находился на принудительном лечении в специализированной клинике в Казани. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц"). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.