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Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения о "минировании"

Информация об эвакуации не поступала

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты проверяют храм Христа Спасителя в Москве после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва специалисты оперативных служб проверяют храм Христа Спасителя и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства. Информация об эвакуации, по данным источника, не поступала.

Ранее сообщалось, что десять районных судов Москвы проверяют после информации о "минировании".

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась. 

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