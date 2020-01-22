Главу отделения ПФР в Красноярском крае подозревают во взятке в 13 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Управляющий отделением Пенсионного фонда в Красноярском крае подозревается в получении взятки в 13 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте СК РФ.
Во вторник Красноярский краевой суд сообщил, что управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на месяц. Ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
"По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года управляющий ОПФР по Красноярскому краю, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 млн рублей. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе <...> на приобретение нежилого помещения для размещения управления ПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене контракта более 130 млн рублей", - говорится в сообщении СК.
Решением арбитражного суда края сделка признана недействительной.
В 2018 году СК возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов.