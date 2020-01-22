Главу отделения ПФР в Красноярском крае подозревают во взятке в 13 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Управляющий отделением Пенсионного фонда в Красноярском крае подозревается в получении взятки в 13 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте СК РФ.

Во вторник Красноярский краевой суд сообщил, что управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на месяц. Ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").