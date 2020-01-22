В Волгограде молодой матери с ребенком дали квартиру без отопления и воды

ВОЛГОГРАД, 22 января. /ТАСС/. В Волгограде молодой матери с малолетним ребенком предоставили квартиру, в которой нет горячей воды и отопления. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила в среду журналистам представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"21 января в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Волгограде молодая женщина, оставшаяся без попечения родителей, получила от государства квартиру, в которой отсутствуют газ и горячая вода. Молодая мама с маленьким ребенком вынуждена отапливать жилье обогревателем, а потом оплачивать огромные счета за электричество. По поручению председателя Следственного комитета России по данному факту региональным управлением СК РФ была организована доследственная проверка. Для выяснения всех обстоятельств следственными органами СК РФ по Волгоградской области в среду возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала Рудник.

Установлено, что осенью 2016 года судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о понуждении комитета строительства Волгоградской области к предоставлению женщине жилья. Спустя три года из специализированного жилищного фонда жительница Волгограда и ее малолетняя дочь получили однокомнатную квартиру в Кировском районе города, но благоустроенной ее назвать сложно.

"Все это время молодая мама и ее ребенок проживают без отопления и горячего водоснабжения, а причиной тому служат бюрократические проволочки. Заключать договор о газоснабжении ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства категорически отказываются, перекладывая ответственность друг на друга. Следователи выяснили, что, согласно договору найма, предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое в свою очередь уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с ООО "Газпром межрегионгаз" должен потребитель, то есть проживающее в квартире лицо", - отметила представитель следственного управления СК РФ по региону.

По ее словам, сейчас в ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков изымаются документы, имеющие значение для следствия. В целях скорейшего решения проблемы руководством регионального управления СК инициировано проведение рабочих встреч с представителями этих двух структур для согласования вопроса о заключении необходимого договора до конца среды, 22 января.