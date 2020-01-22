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Саранский суд приговорил к штрафу мужчину, виновного в гибели рабочих при демонтаже здания

Размер штрафа составил 50 тыс. рублей

ТАСС, 22 января. Суд в Саранске признал жителя Республики Мордовия виновным в гибели рабочих при демонтаже здания в столице республики в апреле 2019 года и назначил ему судебный штраф в 50 тыс. рублей. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

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Днем 1 апреля в ходе работ по демонтажу нежилого здания по улице 1-я Промышленная произошло обрушение девятиэтажной конструкции общей площадью более 413 кв. м. В результате произошедшего погибли двое рабочих 1964 и 1984 годов рождения, которые производили демонтажные работы. Еще один мужчина 1971 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей жителю республики, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что мужчина руководил демонтажными работами по сносу нежилого здания в Саранске, при этом не изготовил проект организации работ по сносу. Кроме того, он не провел инструктаж по безопасности с двумя работниками. В ходе следствия мужчина полностью признал вину, возместил потерпевшим причиненный моральный и материальный ущерб.

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