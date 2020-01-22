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Уголовное дело возбудили против жителя Казахстана после гибели парапланериста в КБР

Подозреваемый, желая заработать 5 тыс. рублей, отправил погибшего в полет, нарушив при этом требования безопасности и правила использования воздушного пространства

НАЛЬЧИК, 22 января. /ТАСС/. Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении жителя Казахстана после гибели парапланериста на парадроме "Чегем" в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе управления.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Республики Казахстан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека") УК РФ", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, утром 4 января 2020 года подозреваемый оказывал услуги 19-летнему жителю Ставропольского края на паралете "СКАТ" в районе парадрома "Чегем". При попытке взлета судно, не набрав высоту, "в виду ненадлежащих действий подозреваемого", столкнулось со склоном горы, в результате чего 19-летний молодой человек погиб.

В ведомстве добавили, что подозреваемый нарушил правила использования воздушного пространства, так как летный сезон уже был закрыт. При этом он понимал опасность эксплуатации судна в зимний период, но отправил парапланериста в полет, чтобы заработать 5000 рублей.

Отмечается, что подозреваемый и сам получил различные травмы, он находится в больнице. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмировали в СК.

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КазахстанРоссияКабардино-Балкария
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