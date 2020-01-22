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В Ростове-на-Дону возбудили дело в отношении руководителя колледжа противопожарной службы

Мужчина открыл колледж на территории города и брал плату за обучение студентов, не имея лицензии на осуществление образовательной деятельности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении руководителя профессионального образовательного учреждения, действовавшего без лицензии в Ростове-на-Дону. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Следственным управлением УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении руководителя профессионального образовательного учреждения по подозрению в злоупотреблении полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе расследования установлено, что фигурант открыл колледж на территории Ростова-на-Дону и получал от студентов оплату за обучение, но лицензию на право образовательной деятельности не имел, в связи с чем по окончании учебного заведения молодые люди не смогли получить диплом.

"Сотрудники следственного органа УМВД России по городу Ростову-на-Дону устанавливают количество лиц, потерпевших от противоправных действий директора профессионального учреждения", - подчеркнули в МВД, отметив, что родителей обучавшихся в частном профессиональном образовательном учреждении области "Колледж противопожарной и спасательной служб" просят обратиться в полицию.

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РоссияРостовская область
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