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Жителя Смоленской области поместили под домашний арест за инсценировку покушения

Сейчас следователи выясняют, зачем мужчина пытался выдать себя за жертву покушения

ТАСС, 22 января. Жителя города Велижа Смоленской области, 16 января взорвавшего гранату у своего дома, чтобы инсценировать покушение на свою жизнь, поместили под домашний арест по решению суда. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

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"Сегодня суд по ходатайству следователей избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста на весь срок предварительного расследования", - сказал собеседник агентства.

Информация о взрыве на пороге частного дома в Велиже поступила в правоохранительные органы вечером 16 января. Взрывной волной повредило часть крыльца и части стены веранды частного дома, погибла собака. Как установили следователи, хозяин дома, используя ранее найденную гранату, произвел ее самоподрыв, после чего сообщил в правоохранительные органы, что неизвестные люди покушались на его жизнь и здоровье.

С помощью генетической экспертизы на одном из фрагментов гранаты удалось выявить генотип хозяина дома. Позже мужчина дал признательные показания о том, что гранату он нашел в сарае, и происшествие было им инсценировано. Мотив совершения преступления устанавливается.

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РоссияСмоленская область
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