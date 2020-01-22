Жителя Смоленской области поместили под домашний арест за инсценировку покушения

ТАСС, 22 января. Жителя города Велижа Смоленской области, 16 января взорвавшего гранату у своего дома, чтобы инсценировать покушение на свою жизнь, поместили под домашний арест по решению суда. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

"Сегодня суд по ходатайству следователей избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста на весь срок предварительного расследования", - сказал собеседник агентства.

Информация о взрыве на пороге частного дома в Велиже поступила в правоохранительные органы вечером 16 января. Взрывной волной повредило часть крыльца и части стены веранды частного дома, погибла собака. Как установили следователи, хозяин дома, используя ранее найденную гранату, произвел ее самоподрыв, после чего сообщил в правоохранительные органы, что неизвестные люди покушались на его жизнь и здоровье.

С помощью генетической экспертизы на одном из фрагментов гранаты удалось выявить генотип хозяина дома. Позже мужчина дал признательные показания о том, что гранату он нашел в сарае, и происшествие было им инсценировано. Мотив совершения преступления устанавливается.