AFP: экипаж захваченного у Камеруна греческого танкера освободили

ТАСС, 22 января. Члены экипажа греческого танкера Happy Lady, похищенные в конце декабря прошлого года в территориальных водах Камеруна, освобождены. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Министерство морского флота и островной политики Греции.

Согласно его заявлению, восемь членов экипажа, включая капитана, освобождены "после переговоров". Пятеро из них являются греками, двое - филиппинцами, еще один моряк - украинец.

"Я рад освобождению пяти греческих моряков. Наши скоординированные усилия оказались эффективны", - написал на своей странице в Twitter греческий министр Яннис Плакиотакис и пожелал морякам успешно добраться домой.

31 декабря рано утром неизвестные напали на танкер Happy Lady под греческим флагом, который пришвартовался в двух морских милях от камерунского порта Лимбе. Пираты, угрожая оружием, похитили восемь из 22 членов экипажа.