{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: экипаж захваченного у Камеруна греческого танкера освободили

По данным Министерства морского флота и островной политики Греции, "после переговоров" освобождены восемь членов экипажа, включая капитана

ТАСС, 22 января. Члены экипажа греческого танкера Happy Lady, похищенные в конце декабря прошлого года в территориальных водах Камеруна, освобождены. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Министерство морского флота и островной политики Греции.

Согласно его заявлению, восемь членов экипажа, включая капитана, освобождены "после переговоров". Пятеро из них являются греками, двое - филиппинцами, еще один моряк - украинец.

"Я рад освобождению пяти греческих моряков. Наши скоординированные усилия оказались эффективны", - написал на своей странице в Twitter греческий министр Яннис Плакиотакис и пожелал морякам успешно добраться домой.

31 декабря рано утром неизвестные напали на танкер Happy Lady под греческим флагом, который пришвартовался в двух морских милях от камерунского порта Лимбе. Пираты, угрожая оружием, похитили восемь из 22 членов экипажа.

Теги
КамерунГреция
Реклама на ТАСС
СК начал проверку после гибели пожарного при тушении возгорания в Подмосковье
Пожар произошел на складе в деревне Петровское
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС