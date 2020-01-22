Следователи возбудили дело после пожара в Петрозаводске, где погибла женщина

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 января. /ТАСС/. Петрозаводский следственный отдел СК РФ по Карелии возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, ее действия привели к пожару в доме на улице Краснодонцев, в результате которого погиб один человек, четыре семьи остались без жилья, сообщили на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, в ночь на 22 января подозреваемая, находясь в деревянном многоквартирном доме в городе Петрозаводске, совершила поджог предметов, расположенных в подъезде дома. В результате произошел пожар, в результате чего погибла 60-летняя женщина, а жилой дом был значительно поврежден огнем", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме поступило в МЧС около четырех утра, огонь распространился на площади 100 кв. м и целиком уничтожил один подъезд. По данным пресс-службы администрации Петрозаводска, после происшествия в маневренном фонде нуждались четыре семьи, специалисты мэрии занимаются вопросом размещения людей, отметили в пресс-службе администрации.