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На тепловозоремонтном заводе Астрахани произошел пожар

Площадь возгорания составляет 200 кв. м

АСТРАХАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Возгорание в здании станции по испытанию дизельных двигателей произошло на астраханском тепловозоремонтном заводе (АТРЗ, филиал ОАО "Желдорреммаш"). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Советский район, ул. Боевая, 127, астраханский тепловозоремонтный завод. Предварительно произошло загорание в здании станции по испытанию дизельных двигателей, площадь - 200 кв. м. На место направлены пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Информация уточняется.

АТРЗ - крупнейшее машиностроительное предприятие Астраханской области, где трудятся более 1 тыс. человек; входит в Группу компаний "ЛокоТех". Предприятие занимается капитальным ремонтом тепловозов, а также производит запчасти для них. В составе завода действуют семь основных и пять вспомогательных производственных цехов, в том числе тепловозный, дизельный, экипажный и электромашинный. Это единственное предприятие на Юге России, где осталось и успешно функционирует собственное литейное производство.

Теги
РоссияАстраханская область
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