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На территории киностудии Barrandov в Праге произошел пожар

Причина возгорания пока не определена

ПРАГА, 22 января. /ТАСС/. Пожар произошел в среду на территории комплекса административных зданий и съемочных павильонов чешской киностудии Barrandov в Праге. Об этом сообщила журналистам представитель республиканской службы спасателей и скорой медицинской помощи Яна Поштова.

"Очаг огня был в складских помещениях в подвале одного из зданий киностудии, - отметила она. - Поблизости находились пять человек, двое из которых получили легкое отравление угарным газом".

Пожарным удалось быстро локализовать очаг возгорания и погасить огонь. Помещения здания, согласно поступившей информации, сильно задымлены. Пока не известно, как долго потребуется проветривать их, чтобы туда могли вернуться сотрудники киностудии.

Причину пожара выясняет комиссия экспертов. В складских помещениях, где он произошел, находились декорации к съемкам кинофильмов. Ведется подсчет материального ущерба.

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