В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в сбыте 1,4 кг героина

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Двое подозреваемых в сбыте 1,4 кг героина задержаны в деревне Шульгино в Одинцовском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в деревне Шульгино задержаны двое мужчин в возрасте 41 года и 52 лет, один из которых ранее неоднократно судимый, подозреваемых в сбыте наркотиков, - сказала она. - В ходе личного досмотра у задержанных полицейскими обнаружено и изъято 13 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством - героин общим весом около 1,2 кг".

Кроме того, как отметила Петрова, полицейские в телефонах злоумышленников обнаружили адреса закладок наркотиков. В поселке Барвиха обнаружили два тайника, где хранились свертки с аналогичным порошком. "Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 1,4 кг героина", - добавила она.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), им грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.