Полиция выявила мошенников, получавших выплаты по страховке в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Московской области пресекли деятельность группы мошенников, фальсифицировавшей медицинские документы, ущерб от их действий превысил 10 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в страховой компании "Согласие".

"Организованная группа незаконно получала страховое возмещение за якобы происходившие несчастные случаи (различные травмы) на протяжении нескольких лет", - сообщил собеседник агентства.

Выявлено более 100 эпизодов мошенничества в отношении страховой компании. Сумма ущерба превышает 10 млн рублей.

В группу входили более 30 человек: сотрудники медицинских учреждений Москвы и Московской области и юристы, которые совместно инсценировали страховые случаи, фальсифицировали медицинские документы и предоставляли их в страховую компанию.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"). Организаторы и основные действующие лица из группы заключены под стражу.