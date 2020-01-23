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Пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске

Площадь пожара составляет 500 кв. м

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже пятиэтажного здания, где в том числе хранится пластиковая посуда", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара составляет 500 кв. метров. Пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что в 10:00 мск поступило сообщение о пожаре в строении на улице Большая Серпуховская в Подольске. На место направлена оперативная группа подольского пожарно-спасательного гарнизона.

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Россия
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